شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» يغلق 6 معامل للتحاليل الطبية ومركزا للعلاج الطبيعي في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حملات جهاز حماية المستهلك على الأسواق بالتعاون مع إدارة العلاج الحر ومباحث التموين وإدارة التفتيش الصيدلي، أسفرت اليوم عن تحرير محضرين ضد أحد معارض السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار وأحد المحال التجارية لعدم إصدار فواتير قانونية طبقا لقانون حماية المستهلك في محافظة الفيوم.

وقال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن فرع الجهاز بمحافظة بني سويف قام بإغلاق 6 معامل تحاليل طبية لعدم وجود تراخيص وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ومكافحة العدوي والتخلص الصحي من النفايات كما تم غلق مركز للعلاج الطبيعي يعمل دون ترخيص، وفي محافظة سوهاج وكفر الشيخ تم ضبط 4 مخازن تعمل بدون ترخيص.

وأضاف حسام الدين، أن فرع الجهاز بمحافظة القليوبية قام بالمرور على المحال التجارية وتوزيع سياسة الاستبدال والاسترجاع، وتم تحرير محاضر ضد بعد المحال التجارية المخالفة لعدم إصدارها فواتير قانونية طبقا لقانون حماية المستهلك.

كما أكد حسام الدين أن الجهاز لن يتوانى عن جهوده في ضبط الأسواق وحفظ وصون حقوق المستهلك في كافة المجالات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.