شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تواصل حملاتها لنظافة وتعقيم المساجد بجميع المديريات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد القطاع الديني أن نظافة المساجد وتعقيمها وتطهيرها عقب كل صلاة يحمي المجتمع من الأمراض، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي تليق به، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء.