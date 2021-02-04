شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: الدفع بــ362 معدة استعدادا للأمطار بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ الساعات الأولى من اليوم معدات تابعة لشركتى القاهره للصرف الصحي والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وبجوار الأنفاق استعدادا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة من الطقس السئ وتوقعات لسقوط الأمطار حتى يوم الجمعة المقبل.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجة الاستعداد بكافة الشركات التابعة بمختلف المحافظات، تأهبا للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وتشكيل غرفة عمليات الشركة القابضة للمتابعة اللحظية لأى مستجدات، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية.

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أنه فور إعلان توقعات بسقوط أمطار، يتم انتشار المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه، مشيرا إلى انتشار حولي 120 معدة بنطاق محافظة القاهرة.

وأضاف أن الاستعدادات الاستباقية لموسم الأمطار، تبدأ قبل فصل الشتاء، بالتطهير المستمر لبلاعات الأمطار ومطابق الصرف الصحي وفق خطة الشركة.

ومن جانبه، أشار المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم نشر وتمركز أكثر من 80 معدة من معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفورى مع أى تجمعات محتملة للمياه.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 112 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة.