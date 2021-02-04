شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الطيران تسير غدا 68 رحلة جوية لنقل 5951 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصرللطيران غداً الجمعة 68 رحلة جوية بمعدل 47 رحله دوليه إلى كل من جوانزو ، بغداد ، كازبلانكا ، تونس ، لاجوس ، الدوحة ، أبوظبي ، لارناكا ، لندن ، دوالا ، باريس ، اسطنبول ، ميلانو ، امستردام ، روما ، ميونيخ ، موسكو ، نيويورك ، جوبا ، برلين ، فرانكفورت ،دبي ، البحرين ، اسطنبول ، الخرطوم ، بودابست ، بيروت ، عمان ، الشارقة ، عنتيبي ، نيروبي ، اديس ابابا ، اربيل و17 رحلة داخلية الي شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5951 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.