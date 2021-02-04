شكرا لقرائتكم خبر عن نشر معدات شفط المياه بشوارع القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظتى القاهرة والجيزة، رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار، كما تم نشر شفاطات المياه والبدالات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية، لشفط مياه الأمطار بالتزامن مع سقوطها.

ورفعت شركتى الصرف الصحى ومياه الشرب بالقاهرة والجيزة، درجة الاستعداد، وتم نشر عدد كبير من فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة الأمطار.

وفى السياق ذاته، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس من غدا الجمعة 5 فبراير 2021 إلى الأربعاء 10 فبراير 2021، حيث كشفت عن استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يوم غدا الجمعة.

يوم الجمعة 5 فبراير:

أمطار متوسطة : على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) حتى فترة الظهيرة

أمطار متوسط قد تكون غزيرة وقد تكون رعدية أحيانا: على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( الإسكندرية - دمياط - بور سعيد العريش ) والوجه البحرى ( البحيرة - كفر الشيخ الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) ومدن القناة ( الإسماعيلية - السويس ).

أمطار على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين ).

أمطار على مناطق من جنوب البلاد ( الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر ).

نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر ( ارتفاع الموج من 3.5-4.5 متر ) .

يوم السبت 6 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر ( ارتفاع الموج من 2-3 متر )

واعتبارا من الأحد 07 فبراير 2021 إلى الأربعاء 10 فبراير 2021 استقرار وارتفاع تدريجي في درجات الحراره ليسود طقس دافيء نهارا شديد البروده ليلا شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.