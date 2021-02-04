شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت فى بيتك.. إزاى تقدم شكوى فى الكهرباء إلكترونيا؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من طرق التواصل مع الجمهور لتلقى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء، للتعرف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، ويرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الآليات التى يلجأ إليها مستهلك مرفق الكهرباء لحل مشكلته.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك انخفاضا ملحوظا فى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، والذى يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية دون تدخل أى عنصر بشرى.