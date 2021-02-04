شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرا من غرفة العمليات بشأن جهود رفع تراكمات الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس بعدد من المحافظات ومنها جنوب سيناء وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والقاهرة والسويس والاسماعيلية وشمال سيناء ، فيما تشهد باقى المحافظات استقرار حالة الجو، في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تتعرض لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن تقرير غرفة العمليات أكد قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء برفع تراكمات مياه الأمطار وازالة الطمى بالطرق موجها بإستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بالمحافظة تحسباً لسقوط موجات جديدة للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن محافظة كفرالشيخ شهدت سقوط أمطار متوسطة الى غزيرة على بعض مراكز المحافظة ويتم حاليا ازالة التراكمية من الشوارع الرئيسية والجانببة ، وتساقطت أمطار خفيفة على محافظة البحيرة و بعض مناطق محافظة الدقهلية خاصة مركز أجا وميت غمر ويتم التعامل معها.

فيما أشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار خفيفية على أنحاء متفرقة فى أحياء مصر الجديدة وعين شمس والمرج والزيتون ولم تؤد الى تجمعات للمياه والحالة العامة مستقرة بالمحافظة .

وأوضح الوزير أن محافظة السويس والاسماعيلية وشمال سيناء شهدت سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بها ويتم التعامل معها. والحالة العامة مستقرة .

ووجه اللواء محمود شعراوى بضرورة إستمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الأثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة في بعض مراكز المحافظات وخاصة المدن الساحلية .

وشدد اللواء محمود شعراوى على كافة المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي ستشهدها بعض المحافظات طبقاً لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، كما طالب شعراوى بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المشاه والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وفى (مطالع ومنازل ) الكبارى والأنفاق .

كما وجه شعراوى غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع فى المحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء .