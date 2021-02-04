شكرا لقرائتكم خبر عن 5.5 مليون جنيه تكلفة 6 وحدات جديدة لنزح مياه الأمطار بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن رفع درجة استعدادها لمواجهة الأزمات، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وطبقا لما أعلنته هيئة الارصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار وسوء الأحوال الجوية حتى يوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021م.

وأوضح أن الشركة دعمت معدادتها لمواجهة السيول بعدد (6) وحدات نزح مياه، وعدد (2) وحدة كبيرة قدرة 170 حصان بتكلفة اجمالية 2 مليون جنيه، وعدد (4) وحدات قدرة 100 حصان بتكلفة اجمالية 3.5 مليون جنيه لمواجهة أزمة سقوط الأمطار والسيول بتكلفة إجمالية وصلت إلى 5.5 مليون جنيه.

وأشار إلى جاهزية معدات وإمكانات الشركة بكافة معداتها، والتى تضم عدد (73) سيارة كسح، عدد (20) معدة تطهير (مدمج – نافورى)، عدد (11) حفار على عجل وكاتينة، وعدد (5) ورشة صيانة متنقلة، وعدد (25) طلمبة غاطسة لسحب المياه بأقطار مختلفة، وعدد (6) معدات رفع مياه نقالى تدار بمحرك ديزل بتصرفات مختلفة، وعدد (13) جهاز تنفس صناعى لتأمين الغطاسين، فضلاً عن عدد (16) سيارة مياه شرب نقية لتوصيل المياه للمناطق التى انقطعت فيها الخدمة فى فترة الازمة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لادارة الازمات والكوارث لسرعة التعامل مع الأزمات وأى حدث طارىء وفق خطة منهجية مدروسة والتى جاءت مهامها لمتابعة مدى جاهزية كافة غرف الصرف الصحى ومحطات الانفاق من أعمال التطهير والتأكيد على إصلاح اى تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب اغطية له، ومتابعة صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية قبل سقوط الأمطار.