شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تناشد أهالى المحافظات المتضررة من سقوط الأمطار عدم الخروج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بالمحافظات تحسبا لحالة الطقس السيء، وخاصة المحافظات التى تشهد سقوط أمطار غزيرة، مناشدا المواطنين فى هذه المحافظات بعدم النزول من منازلهم إلا للضرورة حفاظا على سلامتهم و لإعطاء فرصة أكبر لسيارات شفط مياه الأمطار ورجال المحليات التحرك بصورة أسرع.

وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات.

وتلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرا صباح اليوم عن متابعة جهود المحافظات في التعامل مع موجة الطقس السىء والامطار عن تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة في محافظات شمال سيناء والاسماعيلية وجنوب سيناء ودمياط وكفر الشيخ والسويس لم ترتق الى تجمعات مياه غزيرة ويتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحى

ووجه شعراوي برفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة ومن بينها المحافظات الساحلية الأخرى، مطالبا بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات .

وشدد اللواء شعراوي على ضرورة تواجد القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركرة المرورية بالشوارع .

وأضاف اللواء شعراوي أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها و تقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات...كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى : رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo )ورقم الخط الساخن : (15330 ) والبريد الإلكترونى : ([email protected] ) .