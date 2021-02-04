شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى فى اليوم العالمى لـ الأخوة الإنسانية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الرسائل الهامة فى الاحتفال باليوم العالمى لـ"الأخوة الإنسانية"، وقال فى تدوينة عبر حسابه الرسمى بموقع "فيس بوك": "يحتفى العالم اليوم بقيمة انسانية هامة لعلنا نحتاج إليها أكثر من أى وقت مضى ، وهى قيمة الأخوة الانسانية ... إن هذه المناسبة الهامة تذكرنا جميعا بأهمية الحوار لفهم وتقبل الآخر ، كما تذكرنا بأهمية تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدى لخطاب الكراهية ، ونشر قيم التسامح والعدل والمساواة من أجل تحقيق السلام والاستقرار".

وقال الرئيس إن مصر مهد الحضارة الإنسانية، وعلى أرضها كلم الله موسي، وارتحل إليها السيد المسيح وأمه العذراء السيدة مريم ، ودخلها الاسلام منذ فجر بزوغه ، ونسعى دوما لتوطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطنى واحد يتمتعون بكافة حقوقهم دون تمييز ، ونتصدى لدعاوى الكراهية والتحريض على العنف ، وفى هذا السياق ، تبذل المؤسسات والقيادات الدينية فى مصر قصارى جهدها لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان السماوية المختلفة ورفع مستوى الوعى بالقيم الانسانية المشتركة.



رسائل الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للأخوة والإنسانية

وتابع: "وإننى فى هذا اليوم، أتوجه بدعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمى، ونبذ كافة مظاهر العنف والتطرف التى راح ضحيتها العديد من الأبرياء وسلبتهم حقهم فى الحياة.

ويحتفى العالم فى 4 من فبراير الجارى للمرة الأولى باليوم العالمى للأخوة الإنسانية الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتى ذلك بعد مبادرة تقدمت بها كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين بهدف جعل هذا اليوم مناسبة سنوية.