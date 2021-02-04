شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مبادرات قطاع الصحة نقلة تاريخية لم تحدث على مدار 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، أن المبادرات التي تم عملها في قطاع الصحة تعد نقلة تاريخية لم تحدث علي مدى 20 أو 30 عاما.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، ووالتي عرضت خلالها الدكتورة هالة زايد موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020).

وعددت الوزيرة، مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحية وفي مقدمتها الكشف عن التقزم والسمنة ، ودعم صحة المرأة المصرية ، وضعف السمع ، ودعم صحة الجنين ، والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي ، ودعم الحياة الصحية وتطوير منظومة الإسعاف.

واوضحت وزيرة الصحة، أن مصر كانت تعتبر في المركز الأول في معدل إصابات فيروس سي، واليوم تعد مصر من أقل الدول وتقديم العلاج لأكثر من 2 مليون مواطن.

واشارت إلى حل أزمة قوائم الإنتظار ، حيث أصبحت قوائم انتظار لأسبوع فقط بعد ان كانت شهور .

وعن الإحتياطيات الإستراتيجية أكدت أن عند توليها مسئولية الوزارة كان احتياطي الألبان في مصر 6 أيام واستطعنا نصنع مخزون إستراتنجي في شهرين.

وأضافت أنه سيتم تطوير 1500 وحدة صحية خلال السنة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أنه سيتم تطوير جميع الواحدات الصحية خلال 3 سنوات.

وأشارت الدكتورهالة زايد أنه سيتم خلال مبادة حياة كريمة والتي تنفذ خلال العام الأولي في 51 مركزًا سيتم خلال تطوير المستشفيات المركزية أيضا وعدم الاكتفاء بالوحدات الصحية.

واشارت إلى تعزيز تعاون العلاقات الصحية الدولية وعودة مصر لمكانتها في المجتمع العربي والإفريقي وتطوير القرى والمراكز .