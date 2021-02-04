شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق طابا اتجاه النقب أمام حركة السيارات بعد تحسن الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت محافظة جنوب سيناء، فتح طريق طابا اتجاه النقب أمام حركة المركبات، تحت إشراف إدارة مرور جنوب سيناء، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكانت إدارة المرور أغلقت 3 محاور مرورية، منها طريق فيران وطابا، وكذلك الاتجاه القادم من شرم الشيخ اتجاة النفق، وتحويله إلي الطريق القديم حتي مدنية طور سيناء، ثم العودة للطريق الجديد، بسبب وجود سيول، منعا لوقوع أى حوادث مرورية، وتهيب إدارة المرور بالسائقين الالتزام بتعليمات المرور حرصا على سلامتهم.