شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة من مجلس النواب: ترميم المعبد اليهودى إعلاء لقيم حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن أحد الصحفيين الأجانب سأله عن سبب ترميم المعبد اليهودى وبتمويل مصرى، فجاء تعليقه لأنه أثر مصرى، فضلا عن أن ترميمه يأتى إيمانا من مصر بأن ممارسة الشعائر الدينية حق من حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وتعقيبا على حديث النواب بشأن بيان وزير السياحة والآثار.

وأضاف العنانى، أن هناك عدد من التشريعات التى سيتم التقدم بها ولم يقترب منها أحد منذ 50 عاما، ومن شأنها حل مشكلة التراخيص السياحية، وكذلك مواجهة مسألة "حرق الأسعار"، فضلا عن منع استخدام أى جهة للفظ "السياحى" دون ترخيص مباشر من الوزارة.

وحول مسأله تسجيل الآثار، أوضح الوزير أن عملية التسجيل تخضع لضوابط معينه، فلا يسجل كل مبنى تجاوز الـ100 عام، فلابد أن يرقى لهذا التسجيل، قائلاً: في بداية تولى مهام الوزارة كنت أجد ضغوط على نفس البيت من البعض بإزاله المبنى، وضغوط أخري بتسجيله، ففهمت لاحقا، أن من يريد الإزالة يرغب في البناء علي الأرض بشكل يفيده، ومن يرغب في التسجيل لوجود محلات بالعقار ويريد الحفاظ عليها".

وأضاف العنانى، أنه قلص صلاحياته فى هذا الصدد وأصبح الأمر للجنة الدائمة للآثار التى تقضى بأحقية المبنى فى التسجيل من عدمه.

وأكد العنانى فى كلمته، أنه لا يستطيع أحد أن يقوم بـ"هد" الأثر مهما كان، لكن لابد من التفرقة بين المبانى القديمة التى قد تسبب إزالتها "زعل " للبعض وما بين المبني الأثري، قائلاً : لو هسجل كل المباني اللي مر عليها 100 سنه يبقي هسجل نصف البلد".



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جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (2)



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جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (4)



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جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (64)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (65)



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جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (68)



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