شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار على الإسماعيلية وانتظام حركة الملاحة بقناة السويس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم، سقوط أمطار متوسطة، أدى إلى إغراق الشوارع، وتسببت فى بطء الحركة والتنقل فى شوارع المحافظة، مع انخفاض شديد فى درجات الحرارة، حيث قامت إدارة مرور الإسماعيلية برئاسة العميد عماد سرحان، بتكثيف الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والسريعة، وتوجيه قائدى السيارات بتوخى الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.

وأكد مصدر بهيئة قناة السويس، أن سقوط الأمطار لم يؤثر على حركة الملاحة من الاتجاهين.

وأصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، تعليماته لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بسرعة شفط مياه الأمطار من الأماكن التى تراكمت بها، وذلك لتسهيل حركة مرور المواطنين والسيارات.

وأعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، حالة الطوارئ القصوى، وتم رفع درجة الاستعداد لفرق الطوارئ ومعدات وسيارات الشركة بكافة الميادين الرئيسيّة بمدينة الإسماعيلية، بعد سقوط الأمطار بسبب التغير المفاجئ فى الأحوال الجوية.

وأكد "عصمت" استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول والأمطار، وانتشار سيارات الشركة فى المناطق المؤهلة لتجمعات مياه الأمطار لسرعة سحبها، مشيرًا إلى أنه أجرى استعدادات استباقية لمواجهة أى مشاكل فى الشبكات والمحطات، حيث تم عمل خطة انتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة قبل سقوط الأمطار.