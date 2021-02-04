"تم تغطيتها".. وزير الآثار يكشف طريقة خروج رأس نفرتيتي من مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وفي تعقيبه على ملاحظات الأعضاء خلال الجلسة العامة، أكد الوزير، على أن مصر لم تتأخر إطلاقا في محاولات استعادة رأس نفرتيتي من الخارج.

وقال الوزير في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "مفيش جهة في العالم لم نخاطبها علشان نرجع رأس نفرتيتي".

وأوضح وزير السياحة، طريقة خروج رأس نفرتيتي خارج مصر، قائلا: "تم تغطيتها حتى لم يعلم أحد أنها رأس نفرتيتي وخرجت بطريقة غير أمينة".​