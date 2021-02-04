"لن يشرب السائح من جردل مرة أخرى".. العناني يكشف خطة تطوير المناطق السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن إرسال الوزارة بشكل رسمي قانون "الأزمات السياحية والعاملين في حماية السياحة" لمجلس الوزراء وذلك لحماية الملايين العاملين في قطاع السياحة.

وقال الوزير خلال كلمته للتعقيب على مناقشات النواب في الجلسة العامة لمجلس النواب: "إحنا بنخرب أراضي الآثار بأيدينا.. عدد كبير من النواب يريدون عمل مشروعات تنموية في أراضي الآثار".

وواصل: "ويطلبون من الوزارة أن تعمل لهم حفائر ومن يريد عمل حفائر يعملها على حسابه تحت إشراف الوزارة لأنني كوزارة لا أستطيع أن أفتح الحفائر في ربع مساحة مصر".

وأكد وزير السياحة والآثار منع أي جهة تستخدم كلمة سياحي بدون ترخيص وكل من يفعل ذلك يتحمل التكلفة ويقدم الخدمة اللائقة.

وأوضح: "في هذه اللحظة وقعت مع القطاع الخاص على إنشاء خدمات سياحية بالمناطق الأثرية وهو معمول به في العالم وسيكون كافتيريات في الهرم والقلعة والبارون بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص لأنها تجلب لنا أموالا للإنفاق على الآثار".

وتابع: "لازم يكون فيه كافتيريا في الهرم نفطر فيها ولن أسمح بأن يستمر أن يشرب السائح الميه في جردل، ده بيحصل حتى 2020"، مؤكدا أن العاملين بالهرم بارعين في الحفائر".​