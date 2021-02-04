شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسقفية» تعلن عودة خدمة السجون بعد انقطاع بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت خدمة السجون التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية تقديم الدعم المعنوى وتسديد احتياجات المسجونين بمنطقة سجون القناطر الخيرية بعد فترة انقطاع بسبب فيروس كورونا.

من جانبها قالت سناء جميل منسقة خدمة السجون- في بيان صادر عن الكنيسة اليوم: «نظرا لظروف فيروس كورونا استطعنا اليوم زيارة ثلاثة سجناء فقط مع التشديد على الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي أثناء الزيارة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي عن طريق إيداع مساعدات مالية بأسمائهم في خزينة السجن وتوصيل خطابات من السجناء إلى ذويهم والعكس».

وأشارت سناء: بدأت إجراءات الإفراج عن مسجون قضى فترة طويلة داخل السجن مضيفة: الكنيسة تنتظر الانتهاء من أوراقه لحجز تذكرة السفر له للعودة إلى بلده.

وأوضحت أن الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التي يقدمها القس يشوع بخيت راعي خدمة السجون شهريا، كذلك فإن الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية يترأس صلوات الأعياد.



ولفتت إلى أن تساعد الخدمة في تلبية الاحتياجات الجسدية من خلال تقديم مواد غذائية وملابس وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية إذ بدأت خدمة السجون في الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عاماً وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب نظراً لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء في مصر .



وتابعت مسؤولة خدمة السجون، يتراوح عدد السجناء الذين ترعاهم الكنيسة ما بين 150 إلى 200 سجين وسجينة، كذلك ساعدت الكنيسة حوالى 27 سجين للوصول إلى بلادهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم مضيفة: تقدم الخدمة للمسجونين الأجانب من دول مختلفة مثل الكاميرون، الصين، كولومبيا، الكونغو، بلجيكا، إنجلترا، إيرتريا، أثيوبيا، غانا، كينيا، لبنان، نيجيريا، البيرو، روسيا، جنوب السودان، السودان، اوغاندا، أمريكا وفنزويلا.