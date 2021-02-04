شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة نميرة نجم: إعادة إختيار مصر في مكتب المؤتمر الأفريقي لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي، أن دول منطقة شمال أفريقيا إستقرت وأبلغت رسميا مفوضية الإتحاد على إختيار مصر لتمثل الإقليم كعضو في مكتب المؤتمر الأفريقي في تشكيله لعام ٢٠٢١.

وقالت مصادر دبلوماسية أفريقية، لـ«المصري اليوم»، إن مشاورات جرت بين دول منطقة شمال افريقيا بخصوص الدولة العضو في هيئة مكتب الاتحاد الافريقي وتم التوافق على إعادة اختيار مصر لثمل الاقليم وذلك ثقة في القيادية السياسية المصرية والدور الكبير الذي لعبته مصر في خدمة قضايا القارة وقت تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي عام ٢٠١٩ وإستكمال هذا الدور خلال عام ٢٠٢٠.

وأوضحت المصادر أن هذه تعد المرة الأولي التي تشغل فيها دولة افريقية عضويةً مكتب المؤتمر الافريقي لثلاث سنوات متتالية.

الجدير بالذكر أن مكتب مؤتمر الإتحاد الأفريقي يضم حتي الآن في تشكيله الكونجو الديمقراطية بصفتها رئيس الإتحاد ورئيس المكتب في دورته القادمة، وجنوب أفريقيا مقرر المكتب بصفتها الرئيس الإتحاد في دورته الحالية، وإستمرار مصر كعضو بالمكتب ممثلا عن إقليم الشمال للدورة القادمة، ويعتبر مكتب المؤتمر هو مجلس مصغر لرؤساء الدول الأفريقية، ويتكون من رؤساء خمس دول تمثل المناطق الأفريقية الخمسة.