شكرا لقرائتكم خبر عن شفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء بالتعاون مع مجالس المدن بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين العامة في المحافظة، وتسليك بالوعات تصريفها وشفط المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة عن طريق سيارات شفط المياه وسيارات الكسح.

وأعلن اللواء سعيد بده رئيس مجلس إدارة الشركة، عن رفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق عمل الشركة لمواجهة أي طارئ نتيجة الظروف الجوية ورفع أي تجمعات من مياه الامطار وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه.. مشيرا إلى قيام الشركه بسحب تجمعات مياه الامطار من الشوارع والميادين.

وشدد «بده» على المواطنين بسرعة الابلاغ عن أي تجمعات من المياه لسرعة التعامل معها وذلك من خلال عدد من الهواتف الأرضية والمحمولة وخدمة« الواتس آب».

وتتعرض مختلف مدن محافظة شمال سيناء لسقوط الأمطار الغزيرة والمتقطعة مصحوبة برياح وموجة برد وانخفاض في درجات الحرارة، حيث تقوم غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بالمتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والرى والأرصاد الجوية.