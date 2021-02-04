شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشهد تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفى الصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد محمود أبوزيد، بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، للأطقم الطبية والعاملين داخل مستشفى الصدر بمدينة المنيا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على الأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والدكتورة الشيماء على طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة.

وقدم المحافظ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى الصدر، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمناً دورهم الإيجابي في الوقوف صفاً واحداً للتصدي لـ جائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وأجري المحافظ جولة تفقدية بغرف الاستقبال والفرز والعزل بالمستشفى، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية وتوافر كافة المستلزمات الطبية، كما تفقد تانك الاكسجين بالمستشفى للاطمئنان على توافر الاكسجين بالمستشفي، واستمع المحافظ، إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح.

تطعيم الاطقم الطبية بصدر المنيا

تطعيم الاطقم الطبية بصدر المنيا

تطعيم الاطقم الطبية بصدر المنيا