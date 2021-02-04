شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دورات جديدة بمركز سقارة للعاملين بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، 3 دورات جديدة، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بتطوير منظومة التدريب للعاملين بالمحليات.

تشمل الدورات، بحسب بيان صحفي، الخميس، مجالات تنمية مهارات المديرين والعاملين في منظومة التخطيط المحلي المتطورة ومتابعة تنفيذ المشروعات بإدارات التخطيط والشئون الهندسية وتنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات البيئة والتنسيق الحضارى ووحدات التدخل السريع للمخلفات الصلبة إضافة إلى دورة متقدمة في اللغة الانجليزية فيما تستمر دورة اساسيات التحول الرقمى للاسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من الدورات 117 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد الوزير، أهمية الدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة في تنفيذ رؤية مصر2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية.

وأشار «شعراوي»، إلى أهمية استمرار تطوير منظومة التدريب للعاملين بالمحليات وتنوع الشرائح المستهدفة من برامج التدريب وتنوع الشرائح المستهدفة من برامج اللتدريب بمختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية ومواكبة التكنولوجيا بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.