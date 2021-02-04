شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ يضرب الإسكندرية بأمطار وعواصف رعدية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، اليوم الخميس، يصاحبها هطول أمطار متوسطة ورياح وعواصف رعدية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ومن جانبها أعلنت محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة، بـ 180 سيارة شفط، تحسبا لتراكم مياه الأمطار بالشوارع.

وفى سياق متصل أعلنت سلطات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات الأمواج في المعدلات الطبيعية حتى الآن.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءا من الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت الهيئة في بيان عاجل، اليوم، إن حالة عدم الاستقرار تبدأ من السواحل الشمالية الغربية وسيناء، وتمتد خلال هذه الفترة إلى باقي أنحاء البلاد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة عدم الاستقرار تتسبب في اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والأحمر، ويصل ارتفاع الأمواج من مترين وحتى ثلاثة أمتار ونصف.

استمرار سقوط أمطار نوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية لليوم الثالث - صورة أرشيفية

استمرار سقوط أمطار نوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية لليوم الثالث - صورة أرشيفية

استمرار سقوط أمطار نوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية لليوم الثالث - صورة أرشيفية