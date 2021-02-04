شكرا لقرائتكم خبر عن مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي يعقد ورشة تدريبية بكلية العلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادى، ورشة عمل تدريبية لفريق التقويم الذاتي بكلية العلوم ومنسقي فرق معايير الاعتماد المؤسسي بوحدة ضمان الجودة بالكلية، وذلك بهدف رفع كفاءة أعضاء الفريقين فيما يخص أساسيات وفنيات التقويم الذاتي المؤسسي ومهارات اعداد تقرير الدراسة الذاتية للكلية، وذلك في إطار أنشطة المركز لتأهيل الكلية للاعتماد.

وحاضر بالورشة التدريبية، الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، بحضور الدكتورة كريمة رمضان نائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة لشئون الجودة. ومثل الكلية بالحضور الدكتور حميلي عبدالشافي عميد الكلية، والدكتور خالد بن الوليد وكيل الكلية ومدير وحدة ضمان الجودة، إضافة للفيف من أعضاء فريق العمل بوحدة ضمان الجودة بالكلية.