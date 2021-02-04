شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت جامعة أسوان لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر عقدها عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من يوم 20 فبراير المقبل. وقال الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، إنه سيتم إعلان الجداول الامتحانية لكافة الكليات تباعا حتي يستعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لأعمال الامتحانات، ومدى الاستعدادات النهائية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021م.

وأشار «غلاب»، في بيان، إلى أن الجامعة لديها الامكانيات التي يمكن من خلالها توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف بين كل طالب مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالجامعة والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل الظروف الاستثانية التي تمر بها البلاد.

ولفت رئيس الجامعة، إلى أنه جاري استعدادات الجامعة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من خلال تهيئة قاعات الدرس والمعامل البحثية بمختلف مقارات الجامعة بصحاري ومدينة أسوان الجديدة والمدن الجامعية والعمل على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من تعقيم المباني والبوابات ذات التعقيم الذاتي والقيام بأعمال الرش والتعقيم بصفة دورية للمنشآت التعليمية توافر أجهزة قياس الحرارة والتأكد من تطبيق هذه الإجراءات حرصاً على سلامة الطلاب، والوقوف على مدى جاهزية الكليات لاستقبال الطلاب لإستكمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.