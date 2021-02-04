شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد نظرا لسوء الأحوال الجوية وتقرير الأرصاد المرسل للإدارة العامة للازمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لاحتمالية سقوط امطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة.

وناشد محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، المواطنين بتوخي الحذر وتجنب السرعة اثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراويه والزراعيه داخل المحافظه وخارجها، نظرا لنشاط وسرعة الرياح المحمله بالأتربة مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الامان بين السيارات، مع استخدام الة التنبيه على فترات متقطعة لاشعار الاخرين بوجود سياره في حالة انعدام الرؤية.