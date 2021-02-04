شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الفائزين بمسابقتي «الأبحاث الدينية والقراءة الحرة» بمنطقة «الأقصر الأزهرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت التصفيات النهائية لمسابقتي الأبحاث الدينية والقراءة الحرة لطلاب معاهد منطقة الأقصر الأزهرية، وذلك صباح اليوم الخميس بمقر رعاية الطلاب ، وتحت رعاية الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة وفي إطار الخطة الموضوعة لتفعيل الأنشطة التي تسهم في تعزيز العملية التعليمية وتحسين المستوى .

وقد أسفرت النتيجة في الأبحاث الدينية للمرحلة الإعدادية عن فوز الطالب عبد الله محمد النوبي محمد معهد الشيخ محمد الطاهر الحامدي بالمركز الأول وعبد الله أنور سيد صادق معهد البياضية بالمركز الثاني .

وعن المرحلة الثانوية فاز الطالب محمد رضوان حسن معهد الحاج صالح محمد بالمركز الأول وجاء في المركز الثاني الطالب محمد عبد الهادي الدردير معهد أرمنت الوابورات . وفي مسابقة القراءة الحرة للمرحلة الإعدادية نجح الطالب محمود محمد نوبي معهد البياضية من حصد المركز الأول بينما حصل على المركز الثاني الطالب عبد الرحمن رمضان سيد معهد الأقالتة .

وفي ذات المسابقة عن المرحلة الثانوية تمكن الطالب أحمد ممدوح نصر الدين معهد المدامود من الفوز بالمركز الأول، وحل زميله زياد يوسف أحمد معهد المدامود في المركز الثاني، حيث تمت التصفية عن بعد عن طريق اسطوانات سي دي؛ وقد تشكلت لجنة التحكيم من بدوي خليل ونجاح زكي موجها اللغة العربية والشرعية، وتم تنفيذ المسابقة بإشراف من : أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وعبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب، وعبد الجواد الخطيب موجه أول التربية الاجتماعية، وطه سعيد مشرف النشاط الثقافي والاجتماعي .