شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تضبط 9 موازين مخالفة و 1094 جرام مشغولات فضية بدون دمغات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين 5 حملات تفتيشية على محلات الصاغة ومحطات الوقود والموازين التجارية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 9 موازين مخالفة، و1094 جرام مشغولات فضية بدون دمغات حكومية واردة من الخارج، وتحرير عدد 5 محاضر لمحطات وقود، وعدد 1 ميزان بسكول، وعدد 3 محاضر موازين تجارية أفراد، وعدد 21 محضر موازين ماركت ومخابز، وعدد 8 محاضر موازين خاصة، وقد تم تحويل الأمر إلى الجهات القانونية للتحقيق واتخاذ اللازم.

وتؤكد مصلحة دمغ المصوغات والموازين أنها مستمرة في تكثيف الحملات على محلات الصاغة، وكذلك محطات الوقود والموازين التجارية أيضا، بناء على تعليمات الاستاذ الدكتور الوزير، والذي اكد انه لن يتهاون في الغش التجاري أو الغش في الموازين أو ببيع أي سلعة مجهولة المصدر .