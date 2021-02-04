شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 22 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بمركز ملوى بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالمنيا تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، وجهاز حماية المستهلك وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليس، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس مركز ملوى، إن الحملات أسفرت عن تحرير 22 محضر لعدم ارتداء الكمامة، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا، بمتابعة التزام المواطنين لارتداء الكمامات الطبية وتحرير المحاضر لغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.