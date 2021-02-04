شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالشرقية تعلن تقديم خدماتها إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المحاسب أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، أن الغرفة ستبدأ إعتباراً من الأحد الموافق 7 / 2 / 2021، تقديم المعاملات بالغرفة بمواعيد مسبقة يتم حجزها إلكترونياً، حيث أتاحت الغرفة رابط برنامج إلكتروني لحجز موعد مسبق عن طريق الإنترنت http://sharkiachamber.net/t، كما سيتم إرسال المستندات والمعاملات من خلال برنامج الخدمات الإلكترونية الاختيارية دون الحضور للغرفة، وذلك لفحص المستندات وإخطار مرسلها بالمطلوب إستيفائه، أو إصدار الشهادة حال إستيفاء المعاملة، وإخطار المرسل عبر البرنامج بموعد الحضور لاستلام الشهادة.

وأشار إلى التزام العاملين بالغرفة بارتداء الكمامة الطبية، والمسافات الآمنة، وتطهير أيديهم باستمرار، بالتزامن مع ما يتم من أعمال تعقيم لمقرات العمل، بما يُشير إلى ارتفاع وعيهم بأهمية التحلي بأقصى درجات الحذر ومقتضيات السلامة الصحية في التعامل مع هذا الفيروس.

ومن جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الغرفة التجارية بالشرقية، باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية حرصاً على سلامة العاملين والمواطنين المترددين عليها في ظل جائحة كورونا، موجهاً باستمرار الإلتزام الكامل بما تقرره الدولة من تدابير وإجراءات مشددة، للحد من انتشار فيروس كورونا بما في ذلك تقليل التجمعات، والإعتماد على الآليات التكنولوجية والسعي الجاد لتعزيز وزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مُبسط للمواطنين، بدرجة أكبر خلال الفترة المقبلة.