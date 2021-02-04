شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس حقلية حول زراعة القمح والفول الصويا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، بتنفيذ مدرستين حقليتين عن زراعة محصولي القمح صنف جميزه 12، والفول البلدي صنف جيزة 716، بأحد الحقول الإرشادية التابعة لمشروع دعم أصحاب الحيازات الصغيرة بالتعاون مع منظمة الايكاردا، وذلك بحضور الدكتورة منال عبد الصمد، رئيس الفريق العلمي للقمح بالمحافظة، والدكتور إسماعيل أبو بكر النشاوي، مدير محطة البحوث الزراعية بالاسماعيلية، وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين.

أضاف "لاشين"، أن الهدف من تنفيذ المدرسة الحقلية هو تعريف المزارعين والمرشدين الزراعيين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة القمح والفول البلدي، من ري وتسميد وعلامات نضج المحصول، وطرق تفادى بعض المشكلات أثناء الزراعة، كما تم فتح باب المناقشة والرد على اسئلة واستفسارات المزارعين.

وأشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات الإرشادية، لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة، وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتعريفهم بأهمية إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة، لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يساهم في زياده الدخل القومي.

وأضاف أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية، وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.