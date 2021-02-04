شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بمطار القاهرة: تعليق كافة رحلات السفر إلى الممكلة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر بمطار القاهرة، أن كافة رحلات السفر للملكة العربية السعودية تم تعليقها، اليوم الخميس تنفيذا لتعليمات سلطات الطيران السعودى.

وحسب المصادر فقد تم إلغاء رحلات اليوم الخميس القادمة من وجهات مختلفة بالمملكة العربية السعودية، وهى رحلة الطيران السعودي رقم SV311 القادمة من الرياض، موعد وصول جدولي: 09:00، والرحلة رقم SV301 القادمة من جدة، والمقرر وصولها جدولي: 10:20، وكذلك إلغاء رحلة الطيران السعودي رقم SV319 القادمة من المدينة، موعد وصول جدولي: 14:30، وإلغاء الرحلة رقم SV321 القادمة من الرياض، موعد وصول جدولي:22:00.

فى سياق متصل، كشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن وقف رحلات السفر بمبنى المواسم التابعة لشركة مصر للطيران، والتى كانت تنطلق إلى جدة والمدينة، وذلك تنفيذا لقرار السلطات السعودية بتعليق دخول مواطنى 20 دولة منهم مواطنى جمهورية مصر العربية، وتم اقتصار تشغيل رحلات مبنى المواسم، فقط على الرحلات القادمة فقط.

وكانت السلطات السعودية أصدرت بيان الثلاثاء الماضي بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً من 20 دولة حول العالم، ومن بينها جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء غد الأربعاء 3 فبراير في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا.