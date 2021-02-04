أخبار مصر.. الرئيس يشيد بطلبة الكلية الحربية ويطالبهم بالتحلى بالقيم العسكرية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بما لمسه خلال زيارة الكلية الحربية اليوم من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكلية الحربية، وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، مطالباً إياهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلى بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة، ليكونوا أجيال قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن.



وكان الرئيس، قام صباح اليوم بجولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





الرئيس السيسى يشيد بقدرات طلبة "الحربية" ويطالبهم بالتحلى بالقيم العسكرية النبيلة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بما لمسه خلال زيارة الكلية الحربية اليوم من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكلية الحربية، وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، مطالباً إياهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلى بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة، ليكونوا أجيال قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن.

وكان الرئيس، قام صباح اليوم بجولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





10 إجراءات عاجلة من التنمية المحلية للمحافظات بسبب موجة الطقس السيئ 10 إجراءات عاجلة من التنمية المحلية للمحافظات بسبب موجة الطقس السيئ

رفعت وزارة التنمية المحلية درجة الاستعداد والطوارئ موجهة المحافظات، خاصة المتوقع سقوط الأمطار برفع حالة الطوارئ وفتح غرف العمليات المركزية وربطها مع غرفة عمليات الوزارة، وذلك فى ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس سيئ وسقوط أمطار على بعض المحافظات.



ويوضح ”الخليج 365” فى النقاط التالية 10 إجراءات وتوجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، للمحافظات بسبب موجة الطقس السيئ:

1. استمرار رفع درجة الطوارئ فى جميع المحافظات خاصة التى شملتها تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

2. تشكيل مجموعات عمل مدربة لشفط مياه الأمطار.

3. مراجعة خطة انتشار كافة المعدات ووضعها فى حالة تأهب قصوى.

4. إعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة.

5. التنسيق مع إدارات المرور لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين.

6. توجيه غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات

7. تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع فى الشوارع والميادين

8. مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصاً على سلامة المواطنين

9. التأكد من تطهير وجاهزية مخرات السيول والترع والمصارف والسدود والبحيرات والشنايش

10. توجيه مبادرة صوتك مسموع بتلقى جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، انخفاض 7 درجات بحرارة الجو، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.





الأرصاد تحذر: انخفاض 7 درجات بحرارة الجو وأمطار غزيرة ورعدية على هذه الأماكن

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة طقس اليوم الخميس والذى سيشهد استمرار فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تشهد البلاد اليوم الخميس 14 فبراير، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5-7 درجات على معظم الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد أن البلاد تشهد يوم الخميس أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانية - الطور - راس سدر . السويس - شرم الشيخ -سانت كاترين ) .

وتابعت هيئة الأرصاد، أن فرص الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش ) والوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ومدن القناة ( الإسماعيلية - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - پلي سويف - المنيا - اسيوط سوهاج قنا - الأقصر ) ، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء .





كشف العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية، عن أخر تطورات العمل بالعاصمة الجديدة، منوها بأن نسب التنفيذ في الحي الحكومى تجاوز 93% استعداد لاستقبال الموظفين خلال شهور، مضيفا: "أنهينا كافة التشطيبات الداخلية ودلوقتي في مرحلة فرش وزارة المالية ، كما أنهينا معظم البنية التحتية الذكية وتوصيل المرافق بالمباني استعدادا لنقل الموظفين منتصف 2021، يسبق ذلك افتتاح تجريبي فبعض الوزارات أرسلت المعنين بالأمر لاستلام المباني".



متحدث العاصمة الإدارية: افتتاح تجريبى لبعض الوزارات تمهيدا لنقل الموظفين

وقال المتحدث باسم العاصمة الإدارية، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، على شاشة اكسترا نيوز، إن نسب التنفيذ في المدينة الرياضة وصل إلى 100 %، ووصلت نسب التنفيذ في المدينة الثقافية 93 %، منوها بأن نسب التنفيذ في مدينة الأبراج تجاوز الـ 40 %.



وأوضح أن هناك 10 أحياء سكنية تتراوح نسبة التنفيذ فيها من 70 إلى 90 % ، معلقا: "بعض المواطنين بدأوا شراء بعض الوحدات السكنية".





المرور يغلق طريق شرم الشيخ ويجرى تحويلا للسيارات بسبب السيول

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، الطريق في الاتجاه القادم من شرم الشيخ اتجاة النفق وتحويله إلى الطريق القديم حتى مدنية طور سيناء ثم العودة للطريق الجديد بسبب وجود سيول منعا لوقوع اى حوادث مرورية، وتهيب إدارة المرور التزام السائقين بتعليمات المرور حرصا على سلامتهم.

وكانت الهيئة العام للأرصاد الجوية أكدت أن طقس اليوم الخميس سيشهد استمرار فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5-6 درجات على معظم الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد أن البلاد تشهد غدا أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانية - الطور - راس سدر . السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين ).

وتابعت هيئة الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش ) والوجه البحرى ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ومدن القناة ( الإسماعيلية - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - بنى سويف - المنيا - اسيوط سوهاج قنا - الأقصر ) ، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء.





قرار حكومى باعتبار مشروع إنشاء كبارى علوية بالطالبية من أعمال المنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار باعتبار، مشروع إنشاء كبارى علوية وتوسعة بعض الشوارع فى نطاق حى الطالبية من أعمال المنفعة العامة والإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على بعض الاراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بتخصيص قطعة أرض بالمنوفية لإقامة محطة معالجة لمياه الشرب والصرف الصحى وأخرى بشمال سيناء لإقامة محطة معالجة ثلاثية ومحطة رفع رئيسية.





قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكلاته الملحقة والموقع فى كيجالى بتاريخ 21/3/2018.

وفى يناير الماضى استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى "وامكيلي مينى" السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث ناقش معه سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسمياً مطلع العام الجارى 2021.

وأكد الرئيس دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل الاتفاقية التى تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القارى فى أفريقيا، سعياً نحو تحقيق التكامل الاقتصادى والتجارى المنشود لدول القارة، وأن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها فى هذا الخصوص من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة، مشيراً إلى أن عامل الاستقرار يعد فى غاية الأهمية لتوفير المناخ المواتى لنجاح جهود وانشطة الاتفاقية.