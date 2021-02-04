شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يكشف جهود استعادة الآثار المهربة: استرداد 450 قطعة أثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني عن جهود الوزارة في استرداد الآثار المهربة من الخارج، موضحا أن الوزارة أوقفت عملية بيع إلكترونية لآنية أثرية مصرية من الفخار، كان يعرضها أحد المواطنين للبيع في دولة التشيك، وتم التواصل مع السلطات وإيقاف البيع وتم تسليم الآنية للسفارة المصرية في التشيك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتى تشهد القاء وزير السياحة والاثار بيان عن اداء وزارته لبرنامج الحكومة.

ولفت إلى أن الوزارة وخلال العام الماضي فقط قامت باسترداد 450 قطعة أثرية من إمارة الشارقة بالإمارات بناء على مبادرة كريمة من حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي.

وأشار إلى أن تم استرداد لوحة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعرض للبيع في إحدى صالات المزادات في نيويورك، كما تم استرداد غطاء تابوت خشبي يعود للعصر المتأخر من إيطاليا.

واشار إلى أن الترويج للاثار المصرية في الخارج عبر سفر القطع الآثرية يتم عبر طرق شرعية ومن خلال الوزارة والتنسيق مع الوزارة المعنية حيث يصطحب ضباط من وزارة الداخلية وكذلك طبيب آثري وشركة أمن خاصة تابعة للوزارة وأخذ كل الاحتياطات من أجل عودة الآثار وبالتنسيق مع الدولة المسافر إليها القطع وأخذ كل الضمانات كلها.

و لفت الوزير الي الانتهاء من متحف عواصم مصر بالعاصمة الادارية الجديدة يروي تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها ٩ عواصم هي منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، هذا بالإضافة إلى عرض مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، وأدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

وقال " اما القسم الثاني من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصري القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو التي تم اكتشافها عام ٢٠١٨ بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى قاعة للمومياوات والتوابيت وفتارين تحتوي على الأواني الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكي الطقوس الدينية فى مصر القديمة.

ويتضمن العرض المتحفي، استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث تم تزويد قاعات العرض بشاشات تعرض فيلم بانورامي تفاعلي "المالتى ميديا" لعرض التاريخ صوتا وصورة، وعرض توضيحي لشكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة، وطبيعة العمارة السكينة والمباني الدينية بها وأشهر معالمها، لتضيف لمسة إبداعية جديدة ، تجذب الزائرين.

و لفت الوزير الانتهاء من تسجيل الآثار الإسلامية المنقولة الانتهاء من جرد جميع المخازن المتحفية ، وجرد وحصر وتسجيل الآثار بمخازن الآثار ، و قال الوزير أن المتاحف التي يتم افتتاحها يكون بأثار مصرية و ليس بأثار دول أخرى كما يحدث في بعض الدول الأخرى