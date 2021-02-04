بمناسبة عيد الشرطة الــ69.. احتفالية لأسر شهداء الشرطة في 5 محافظات-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت الأجهزة الأمنية احتفالية بمناسبة عيد الشرطة الــ69، لأسر شهداء الشرطة بكفرالشيخ والغربية ودمياط وسوهاج وبورسعيد.

وذلك في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الــ 69، تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزاً للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.

وفي إطار التلاحم والتواصل مع كافة مؤسسات الدولة.. فقد أقامت مديريات أمن كفرالشيخ، الغربية، دمياط، سوهاج بورسعيد، احتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق تلك المحافظات.

وتم خلال الاحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديراً لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءاً لأمن الوطن.

ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذا التكريم، والذي يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.