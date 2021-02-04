شكرا لقرائتكم خبر عن ختام أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية ذخيرة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تختتم القافلة الطبية المجانية- ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»- أعمالها اليوم الخميس، بقرية ذخيرة بمركز بلاط في الوادى الجديد، فيما تبدأ غدا الجمعة أعمالها بقرية الشيخ مفتاح بمركز الداخلة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القافلة تختتم أعمالها اليوم الخميس بقرية ذخيرة، وتبدأ غدا لمدة يومين بقرية الشيخ مفتاح، وذلك لتشخيص العديد من الحالات المرضية المختلفة، حيث تضم تخصصات طبية تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان.

واضاف أن القافلة الطبية في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة حياه كريمة بمركز بلاط لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، وتنفذ في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.