شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعلن تنظيم حدث عالمي للترويج لسياحة الغطس بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية التنسيق بين قطاعي البيئة والسياحة لوضع معايير واشتراطات بيئية للأنشطة السياحية باعتبارها أهم المحاور تأثيرا على البيئة البحرية والشعاب المرجانية مع توفير الدعم الفني للمستثمرين، للتأكيد على أن التوافق البيئي فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب لجميع الأطراف على المستوى الاقتصادي والبيئي.

كما اتفقت وزيرة البيئة مع محافظ البحر الأحمر على البدء في الإعداد لإطلاق أنواع مختلفة من السياحية البيئية وخلق مقاصد جديدة لها بالمحافظة، والترويج لها عالميا ضمن حملة «إيكو ايجيبت» للترويج لها عالميا.

وأشادت وزيرة البيئة بالتعاون مع المحافظة وجمعية هيبكا في إدارة منطقة صمداي بمحمية وادي الجمال، كأحد نماذج مشاركة الإدارة البيئية مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية البيئة، مما أسفر عن نتائج إيجابية في حماية المنطقة وتميزها سياحيا مع الحفاظ على استدامة مواردها.