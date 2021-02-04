شكرا لقرائتكم خبر عن حجز «اليوتيوبرز أحمد ونهى» على ذمة تحريات مباحث الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة مركز حوش عيسي في محافظة البحيرة برئاسة المستشار ممدوح أبوخشبة، احتجاز 3 أشخاص من القائمين على قناة أفلام قصيرة والتى اشتهر أصحابها باسم أحمد ونهي، على ذمة تحريات مباحث الاتصالات، مع تجديد حبس المتهمين في المواعيد القانونية، وذلك في التهمة الموجهة إليهم وهي بث مقاطع فيديو خادشة للحياء والتنمر على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين تخلي زملائهم الممثلين السابقين في قناة «الحاج زموط» التي كانوا يقومون بالتمثيل فيها معًا قبل الانفصال وعمل قناة أفلام قصيرة، والتى رفضوا العمل فيها.

كانت مديرية أمن البحيرة بالتعاون مع مباحث الاتصالات ألقت القبض على 3 متهمين في قضية فيديوهات أحمد ونهي وهم اليوتيوبر نهي «30 سنة» واليوتيوبر أحمد «23 سنة» ونادر «26 سنة» مصور مقاطع الفيديو.

وأكد المتهمون أنهم كانوا يقومون بالتمثيل وأن كل المقاطع التي قاموا بتمثيلها هي مقاطع تمثيلية وأن هدفهم هم المال وقالت المتهمة «كله كان تمثيل.. كنا عايزين نبقى أغنياء زي أحمد وزينب».

ويواجه المتهمون في القضية تهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر موقع اليوتيوب بغرض تحقيق أرباح مادية والتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تلك المقاطع.

وكان اليوتيوبرز أحمد ونهي يقومون بالتمثيل في وقت سابق مع آخرين في مركز حوش عيسي ضمن قناة «الحاج زموط» لتقديم طبيعة الحياة في الريف المصري، إلا أنهم قرروا عمل قناة جديدة بعنوان أفلام قصيرة تقدم محتوي متأثرا باليوتيوبرز أحمد حسن وزينب .

وقال أحد الممثلين السابقين معهم في قناة «الحاج زموط»: «كنا بنكسب وأنا كنت بقوم بدور الحاج عتريس لكن نادر الذي كان يمثل دور الحاج زموط قرر عمل قناة أفلام قصيرة والقناة خلال 10 أيام جابت مشاهدات رهيبة ومشاركين كتير ووصلت أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال أيام، ومحتوي كلنا مستائين منه، لكن نادر اللى كان بيقوم بدور الحاج زموط ممثل موهوب وطيب».

وأكد زميل أخر لليويتوبرز: «أنا كنت أمثل دور الحاج كفيف في قناة الحاج زموط وما يرضناش الشغل القذر ده وابتعدنا عنه ونطالب الشباب ما يدخلوش الفديوهات دي».

وأثار القبض على أحمد ونهى رواد وسائل التواصل الإجتماعي وخصوصًا مع ظهور أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الفيديوهات وهو ما اعتبروه تنمر عليه بالإضافة إلى كون مقاطع الفيديو خادشة للحياء.

وتلقي اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شعراوي مدير مباحث البحيرة بضبط المتهمين المسؤولين عن قناة أفلام قصيرة بالتعاون مع مباحث الاتصالات وتم اتهامهم بانشاء قناة على موقع يوتيوب تبث محتوي خادش الحياء والتنمر على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.