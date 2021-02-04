شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لصيانة أعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، من أعمال صيانة ومراجعة أعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة، وذلك في إطار المرور الميداني على أعمدة الإنارة ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أماناً، وتركيب عوازل بالأعمدة، وإلغاء نزلات الأسلاك تفادياً لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء، بالتنسيق مع مسؤولى الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء، وإدارات الكهرباء المختلفة لرفع كفاءة مستوى الإنارة وحرصا على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، ومسؤولي الإنارة بالمجلس والوحدة المحلية بالصنافين، بإجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بنطاق الوحدة المحلية، حيث تم استبدال الكشافات الصوديوم القديمة بكشافات جديدة ليد ١٥٠ وات لأعمده الإنارة بطريق شبلنجة الصنافين، وبطريق أبوحجر الشعاورة، وطريق بني حسين المجازر، كما قامت الوحدة المحلية بالجديدة ومسؤولي الإنارة بتغيير الكشافات المتهالكة بكشافات ليد بطريق عزبة البيه التابعة لقرية الجديدة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بأعمال دهانات لأعمدة الإنارة بطريق أبوحماد الزقازيق بعد نقلها للجزيرة الوسطي، للإرتقاء بالشكل الجمالي ورفع مستوى الإنارة العامة أمام عبور المواطنين وحركة السيارات، فيما قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة حى اول الزقازيق، بالتنسيق مع قسم الإنارة بتركيب لمبات جديدة بأعمدة الإنارة الموجودة بشارع الجلاء، بداية من نافورة الصاغه وصولاً إلى مجلس المدينة لتحسين الرؤية البصرية أمام المواطنين، وقام الجهاز التنفيذي بحي ثان الزقازيق، بتركيب حوامل بأعمدة الإنارة بشارع الجيش لشد كابلات كهرباء عليها لإنارة كشافات الشارع امام حركة المواطنين والسيارات.