شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية» تنهي استعداداتها لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، انتهاء استعدادات المديرية لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2021، والتي من المقرر لها السبت المقبل، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة، من خلال 180 لجنة تحصين بقرى المحافظة، تنقسم إلى 3 لجان من المديرية و34 لجنة من أقسام الوقاية بالإدارات، و143 لجنة من الوحدات البيطرية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى اكتمال استعدادات الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية، من الكوادر والأدوات والآلات، وتم الاتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية، مؤكدا أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان، أو الانتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات من بيت لبيت، تيسيراً على المواطنين والمربين.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.