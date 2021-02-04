شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في الوادي الجديد لمواجهة تقلبات الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم، الخميس، انخفاضًا في درجات الحرارة وظهور سحب متفرقة مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة على عكس الأيام الماضية مع انخفاض مستوى الرؤية بالطرق السريعة الرابطة بين المراكز المختلفة، والطرق السريعة الرابطة بين المحافظة والمحافظات الأخرى.

ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى جراء انخفاض في درجات الحرارة مع بعض الظواهر الجوية، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسوء الأحوال الجوية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وتفعيل غرف العمليات والتواجد على مدار اليوم والإبلاغ الفوري عن ظهور أي ظهور تغيرات أو وقوع طوارئ جراء العواصف الترابية.

وفي سياق متصل، رفعت مديرية الصحة ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لوقوع أي حوادث أو طوارئ، تزامنا مع موجة الطقس غير المستقر.