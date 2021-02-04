شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، عن بدء الحملة القومية الأولى لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع تحت رعاية محافظ المنوفية، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 6/2/2021 على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري عن عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وأكد محافظ المنوفية على أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة والإعلان عن الحملة القومية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها من الأمراض.