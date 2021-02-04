شكرا لقرائتكم خبر عن فض حفلي زفاف ومُصادرة 91 شيشة وغلق 4 مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من الحملات التفتيشية والرقابية على المقاهي والكافيتريات، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة بالإشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق، أسفرت عن فض فرحين أحداهما بقريه أبوحسين، والأخر بقرية الحصة وتم تفريق المواطنين، كما تمكنت الحملة من مصادرة ١٥ شيشة من مقهي مخالف بقرية طاهرة، وأثناء مرور الحملة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازيه لمجابهة فيروس كورونا، تم تغريم ١٥ مواطن الغرامة المالية الفورية المقدرة بـ ٥٠ جنيها لعدم إلتزامهم بارتداء الكمامة الواقية، فضلاً عن غلق ٣ محال تجارية تعمل بدون ترخيص قانوني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بشن حملة مكبرة بنطاق الوحدات المحلية بصافور وقرموط صهبرة، أسفرت عن ضبط ٣١ شيشة من كافتريات مخالفة بقريتي صافور ومنشأة صهبرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بحملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة التزام أصحاب المقاهي بتطبيق الإجراءات الإحترازية، بالتعاون مع شرطة المرافق، أسفرت الحملة عن تحرير ٥ محاضر ضد مقاهي مخالفه لتقديمها الشيشه للمترددين وتم مصادرة ٣٠ شيشة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بأماكن متفرقة بالمدينة، أسفرت الحملة عن غلق ٤ مراكز للدروس بمنطقة المنشية بالمدينة، وتم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا ،بحملة مفاجئة على الطريق العام ههيا الزقازيق للإطمئنان على تنفيذ الإجراءات الإحترازية، أسفرت الحملة عن توقيع الغرامه المالية على ٢٩ من المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية، حرصاً على صحة وسلامة الجميع من الإصابه بفيروس كورونا، وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، حملة للمرور على المقاهي والكافيتريات لمتابعة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، أسفرت الحملة عن مصادرة ١٥ شيشة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.