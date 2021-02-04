شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: رفع استعدادات المحافظات لمواجهة موجة الطقس وسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على مدار الساعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات المقبلة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير، صباح الخميس، عن متابعة جهود المحافظات في التعامل مع موجة الطقس والأمطار عن تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في محافظات شمال سيناء والاسماعيلية وجنوب سيناء ودمياط وكفر الشيخ والسويس لم ترتق إلى تجمعات مياه غزيرة ويتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحى، موجهًا برفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة ومن بينها المحافظات الساحلية الأخرى.

وطالب الوزير، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.

وكلف غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة مع غرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كل القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية مؤكدا أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخي الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وشدد «شعراوي»، على ضرورة تواجد القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركرة المرورية بالشوارع.

وطالب الوزير المواطنين في المحافظات التي تسوء فيها الأحوال الجوية والمتوقع سقوط الأمطار عليها بعدم النزول من منازلهم إلا في حالات الضرورة حرصًا على سلامتهم.

وأضاف أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أي شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة، وهي: رقم «الواتس أب»: وهو (01150606783) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»: بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo)، ورقم الخط الساخن: (15330) والبريد الإلكتروني: ([email protected]).