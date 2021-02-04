شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في البحيرة اليوم: أمطار وبرق ورعد وتوقف حركة الصيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة سقوط أمطار على أنحاء المحافظة وخصوصًا المراكز الشمالية وهي كفر الدوار وإدكو ورشيد وصاحبها برق ورعد، وغيوم، وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سوء حالة الطقس اليوم، وأدي ذلك إلى توقف حركة الصيد من بوغاز رشيد وميناء الصيد فى قرية المعدية فى مركز إدكو.

ومن جانبه، عقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اجتماعًا بتقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز، بحضور المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام، واللواء محمد بدر شوقي بدر السكرتير العام المساعد، للاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ.

وشدد المحافظ على إخلاء المواطنين من المناطق المنخفضة فى نطاق المحافظة وخصوصًا قرية عفونة فى مركز وادى النطرون ونقلهم إلى أماكن للإغاثة حرصًا على حياتهم وسلامتهم، ومشددًا على رفع درجة الاستعداد وانعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار ٢٤ ساعة لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

وأكد المحافظ على وقف عمل المعديات خلال الرياح وسقوط الأمطار ومراجعة محطات رفع الصرف الزراعي والصحي والتأكد من عملها والاستنفار التام لجميع الأجهزة والتواجد المستمر بالشارع على مدار الساعة.

وأهاب المحافظ بالمواطنين تجنب القيادة على الطرق السريعة خلال سقوط أمطار أو الرياح وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو تحت الأسلاك وفصل التيار الكهربائي فى حالة الخطورة وعدم الوقوف أثناء العواصف بجوار الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية.