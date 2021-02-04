شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم سيارتين ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخص مصرعه وأُصيب 3 آخرون، في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى ببنى سويف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغًا بوقوع تصادم بين سيارتين ملاكى ووقوع وفيات ومصابين، وعلى الفور تم دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى، بإشراف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، هشام محمد فؤاد مقيم مدينة بني سويف، جثة هامدة، وتم إيداعه مشرحة المستشفى.

واستقبل قسم الاستقبال بالمستشفى كذلك كلا من عبدالرحمن طه محمد، مقيم بحى الزهور بمدينة بنى سويف، 37 سنة، وأبنائه أحمد، 17 عاما، وطه، 7 أعوام، مصابان بكدمات وسجحات، وتلقوا العلاج اللازم داخل قسم الاستقبال بالمستشفى.