شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء سفاجا يستقبل 121 ألف طن أكسجين طبي قادمة من السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء سفاجا البحري عدد (7) شاحنات أكسجين طبي بوزن 121 الف طن على متن العبارة القاهرة ( التابعة لإحدى شركات وزارة النقل ) قادمة من السعودية لصالح وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار تعليمات القيادة السياسية بالتنسيق بين كافة الوزارات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة وتأمين المخزون الاستراتيجي من الأكسجين الطبي في البلاد، وكذلك جهود وزارة النقل ممثلة في هيئة موانئ البحر الأحمر.

تم التنسيق بين رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا البحري وأعضاء المجتمع المينائي ( شرطة الميناء – جمرك الميناء – الحماية المدنية – شركة القاهرة للعبارات – مندوب وزارة التجارة والصناعة – الرقابة على الصادرات والواردات )، بشأن الإجراءات المتخذة لتسهيل استلام وخروج شحنات الأكسجين الطبي وإعفاء الشحنة من الرسوم الجمركية مع تطبيق إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنة لتقليل زمن تواجدها بالميناء.

كما تم توفير سيارة حماية مدنية بجوار السفينة حتى نزول الشحنة ومرافقتها واصطحابها حتى خروجها من بوابة الميناء، وقامت إدارة المرور بمدينة سفاجا باتخاذ اللازم نحو تسهيل خروج الشاحنات من الميناء وتأمين طريقها ومنع انتظارها فترات طويلة داخل الميناء.