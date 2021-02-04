شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحافة الإنشائية» و«الإعلام الرقمي».. ورشتا عمل للإعلاميين الأفارقة في دورة «الإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة دينا فاروق أبوزيد، أستاذ الإعلام بكلية الآداب قسم علوم الاتصال والإعلام بجامعة عين شمس، مع وفد الإعلاميين الأفارقة بالدورة الأساسية الثانية والعشرين للناطقين باللغة العربية في ورشتي عمل عن «الصحافة الإنشائية» و«الإعلام الرقمي».

تحدثت أستاذ الإعلام في الورشة الأولى عن الاتجاه الجديد في الإعلام الذي ظهر تحديدًا في دول أوروبا، مثل الدنمارك وهولندا، وهو فكرة الإعلام الإيجابي، ويطلق عليه الصحافة الإنشائية أو الصحافة البنائية، وهو نتاج التأثر بعلم النفس الإيجابي الذي أظهر أن التعرض بكثافة للأخبار التي تحمل قدرًا من الحزن والضيق والكآبة والعنف يؤدي إلى الكثير من السلبيات في نفسية الجمهور المشاهد أو المستمع أو القارئ باختلاف وسائل الإعلام؛ لذلك طالبوا بوجود اتجاه في الإعلام يهتم بنشر الوعي بين الإعلاميين والصحفيين وأساتذة الإعلام، وهو الإعلام الإيجابي أو الصحافة الإنشائية أو الإنمائية.

وأضافت «أبوزيد» أن هذه الفكرة تعتمد على البحث عن حلول للقضايا أو المشاكل التي يتم عرضها، وأن الإعلامي لا يكتفى بطرح المشكلة فحسب، بل يحاول أن يجد لها حلولا أو يستعين بالخبراء لطرح الحلول المقترحة لهذه المشكلة، ويجب أن يهتم الإعلامي بطرح الجانب الإيجابي مع الجانب السلبي عند طرح أي مشكلة، وأن يبحث عن أي نقطة أمل في أي موضوع يقدمه.

وتناولت ورشة العمل الأخرى «الإعلام الرقمي»، من حيث تعريفه وأنواعه وأشكاله وخصائصه؛ مثل الكونية والخطية والفورية والمرونة وسرعة التواصل والبعد الجغرافي، وتناولت نماذج مختلفة له، مثل النصوص والصور والفيديو والصوت والكمبيوتر جرافيك، وكل الأشكال التي يمكن تنفيذها واستخدامها داخل الإعلام الرقمي.

وأوضحت د.دينا أبوزيد أن الإعلام الرقمي مثل الإعلام الافتراضي أو الذكاء الاصطناعي، كالروبوت والتليفون المحمول، هام جدًا، والبعض منه يمكن تنفيذه من خلال المؤسسات الإعلامية بمجهودات المؤسسة ككل، والبعض الآخر يمكن تنفيذه بشكل فردي من خلال مجهود الإعلامي الشخصي وقدرته على الإبداع والابتكار في التواصل مع الجمهور.

وتطرقت «أبوزيد» للحديث عن كيفية إجراء الاستفتاءات على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة آراء الجمهور، وكيفية الاستفادة من التليفزيون الاجتماعي عن طريق تقديم موضوع في التليفزيون التقليدي، وفي نفس اللحظة يستطيع الجمهور أن يتابع هذا المضمون على مواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعل معه كما لو كان مع المذيع في الاستوديو.

واختتمت ورشة العمل بتطبيق عملي من الإعلاميين الأفارقة، إذ نفذوا بعض الأنشطة باستخدام موقعي التواصل الاجتماعي (تويتر وإنستجرام) لتجربة استغلال هذه المواقع واستغلال الإعلام الرقمى والتليفون المحمول في تطوير محتوى البرامج لزيادة التفاعلية بينهم وبين جمهورهم؛ فعلى سبيل المثال، قام أحد الدارسين الأفارقة بعمل بث مباشر على فيسبوك يقوم فيه بدور المذيع وكان مضمون البث حول هذه الدورة وإيجابيات وجودهم في مصر، وقد لاقى تفاعلا كبيرًا من زملائه في صفحاتهم على فيسبوك في الدول الأفريقية المختلفة، وقاموا بطرح الأسئلة والمشاركة في البث المباشر ليستفيدوا من تجارب زملائهم الإعلاميين المشاركين في الدورة.

"الصحافة الإنشائية" و"الإعلام الرقمى".. ورشتا عمل للإعلاميين الأفارقة بدورة وزارة الدولة للإعلام

"الصحافة الإنشائية" و"الإعلام الرقمى".. ورشتا عمل للإعلاميين الأفارقة بدورة وزارة الدولة للإعلام