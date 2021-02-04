شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح: تمهيد 18 كيلو طرق ترابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم الانتهاء من تمهيد 18 كيلومترًا تقريبًا بالجليدر لطرق ترابية طولية وعرضية بالشوارع الفرعية في «رأس علم الروم» في مناطق الإمام مالك وعمارات الأرامل، وجارٍ العمل بالشوارع الترابية بالكيلو 4.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسرعة الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية بالعزب والأحياء والشوارع وتسويتها ودكها لتصبح شوارع ممهدة بعد التنسيق، ومراجعة أعمال الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف والصرف الصحي ومياه الشرب.

وأشار «جاب الله» إلى أن تمهيد وتسوية الطرق الترابية مستمر في المناطق التي لم يدخلها رصف بسبب تأخر الانتهاء من مشروعات البنية التحتية في بعض المناطق تيسيرًا على أهالينا في الشوارع والطرق الترابية.

وأكد رئيس المدينة أنه تم وضع خطة لتمهيد شوارع العزب والأحياء طبقًا لأهمية المناطق والأولوية للمناطق المزدحمة بالسكان، والتي بداخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير على المواطنين.