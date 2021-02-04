شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينتا كفر الشيخ ودسوق وأنحاء متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة، وتوقفت حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال محمد شرابي، نقيب الصيادين ببرج البرلس، إن حركة الصيد توقفت تمامًا، كما توقفت حركة الملاحة بميناء الصيد ببرج البرلس لسوء الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ الذي تعرضت له المحافظة.