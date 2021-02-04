شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك حيث شهدت الاسعار استقرار ا عاى مدار الأيام الماضية .‎‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:‏‎- الطماطم بسعر 2.75 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 3 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5 جنيه.‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5جنيه للكيلوجرام.الباذنجان الأبيض 7 جنيهات ​‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 5.5 والفلفل الألوان 18.5 والليمون 17 جنيه. ​الفاصوليا الخضراء 9 جنيهات ​التفاح السكرى 25 جنيها ​‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 6 جنيهات ​‏‎‏‎- الموز البلدى 10.5 جنيه. ​‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها. ​‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها. ​‏- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه ​البسلة 8 جنيهات